За тиждень до трагедії зняли квартиру на 7-му поверсі: у Дніпрі загинула сім'я із півторарічним сином

Унаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня загинула молода сім'я. Анастасія Ігнатенко, Дмитро Гузь та їхній півторарічний син Макар оселилися в будинку за тиждень до трагедії.

Про це повідомили на сторінці Спортивного комітету України в Facebook.

Пара зняла квартиру на сьомому поверсі в під'їзді, якого більше немає. Сім'я переїхала з окупованого Токмака Запорізької області. Тіло дитини не знайшли, лише Анастасії та Дмитра.

Також читайте Трагедія у Дніпрі: що буде зі зруйнованим будинком та як допоможуть постраждалим

Загибла Анастасія Ігнатенко була майстром спорту України зі стрибків на акробатичній доріжці, неодноразова чемпіонка Запорізької області, призерка чемпіонатів України. Відома також як тренер та суддя національної категорії зі спортивної акробатики.

"Анастасія вісім років працювала тренером в дніпровському клубі "Віват". Мала величезний потенціал, оскільки ніколи не зупинялася на досягнутому і завжди прагнула розвитку та розуміння суті речей. Співчуваємо рідним! Велика втрата", - повідомили в комітеті.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі загинула майже вся сім'я Фігурних. Із семи родичів, які перебували в квартирі, врятувати вдалося тільки одну жінку.

Жертв дедалі більше: у Дніпрі продовжують розпізнавати тіла

Читайте також: