За тиждень мобілізації з РФ втекли більше росіян, ніж напали на Україну в лютому

Більшість тих, хто втікає з РФ за кордон, - освічені і заможні чоловіки, кажуть у британській розвідці.

За перші сім днів від початку оголошення в Росії "часткової" мобілізації з РФ виїхало більше людей, ніж було задіяно до повномасштабного вторгнення в Україну у лютому цього року.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у "Твіттері".

"За сім днів після того, як президент Путін оголосив про "часткову" мобілізацію, відбувся значний відтік росіян, які прагнули уникнути призову. Хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують розмір загальних сил для вторгнення (в Україну – ред.), які Росія відправила в лютому 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Відоство зазначає, що переважна більшість тих, намагається втекти з Росії, - забезпечені і добре освічені чоловіки.

"У поєднанні з тими резервістами, яких мобілізують, внутрішні економічні наслідки від зменшення кількості робочих рук і прискорення "витоку мізків", ймовірно, ставатимуть дедалі суттєвішими"- додали у Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив в Росії "часткову" мобілізацію. Всього було заявлено про плани мобілізувати 300 тисяч осіб. Ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов стверджує, що у відповідному указі Путіна є секретний пункт, де йдеться про призов мільйона громадян РФ.

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