За тиждень на Харківщині окупанти вбили три десятки цивільних людей: з'явилися подробиці

За тиждень на Харківщині окупанти вбили три десятки цивільних людей: з'явилися подробиці

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення Харківщини щоденними ракетними та артилерійськими обстрілами.

Росіяни б’ють по Харкову та населеним пунктам області, руйнують житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. За останній тиждень поліція Харківської області задокументувала 30 смертей цивільних жителів регіону внаслідок російської збройної агресії проти України.

Про це 4 липня повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За даними правоохоронців, від початку повномасштабного вторгнення РФ до Україну та початку воєнних дій на Харківщині в регіоні стало відомо про 936 вбитих окупантами цивільних, серед них — 46 дітей.

Лише минулої доби, як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, в області від дій окупантів загинули троє мирних людей, які були жителями села Безруки, Дергачівської громади, яке росіяни обстрілювали із артилерії.

Крім того, 3 липня окупанти атакували Харків, села Мохнач, Безруки, Циркуни та Слобідське. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали приватні житлові будинки мирних громадян, багатоповерхівки, приміщення учбового закладу, гаражі. Правоохоронці опрацювали понад 40 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів та пожеж.

Нагадаємо, під ранок 3 липня окупанти знову обстріляли Харків та область.

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