За тиждень РФ застосувала рекордну кількість КАБів: Коваленко вказав на небезпечну тенденцію

Експерт не виключає, що в червні окупанти встановлять новий рекорд із застосування КАБів.

За перший тиждень червня російські окупанти застосували майже 1 тис. КАБів.

Таку цифру озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його інформацією, в основному росіяни застосовували авіаційні бомби з універсальними модулями планування та корекції (УМПК) модифікацій:

ФАБ-250/500/1500, РБК-250/500/1500, ОДАБ-500/1500. Найменшою мірою застосовувалися БЕТАБ-500 та УМПБ Д-30СН.

Основні епіцентри застосування:

Вовчанськ,

Часів Яр,

Покровський напрямок,

Курахівський напрямок.

Коваленко не виключає, що в червні окупанти встановлять новий рекорд із застосування КАБів.

"Це обумовлено зростаючими можливостями з масового виробництва УМПК і досить серйозним обсягом запасів авіаційних бомб різних модифікацій, що залишилися Росії у спадок від СРСР", — підсумував експерт.

Раніше аналітики ISW розповіли, як Україна може припинити російські терористичні бомбардування авіабомбами.

Також експерт з авіації назвав, що потрібно для захисту Харкова від КАБів та балістичних ракет.

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