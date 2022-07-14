За тиждень Україна не втратила жодного метра землі: у Генштабі розповіли про успіхи на полі бою

У Генеральному Штабі ЗСУ повідомили, що від 7 липня українські військові відбили усі атаки російських окупантів.

Як додали у відомстві, в результаті успішного виконання завдань із відбиття наступу ворога Україна не втратила жодного метра землі.

Про це повідомив повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу у четвер, 14 липня.

Громов зауважив, що через великі втрати низка військових частин російської армії та так званих "ЛДНР" виведено на відновлення боєздатності.

На Сіверському напрямку відмічається зниження активності противника в наступальних та штурмових діях. На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії з метою оволодіти н.п. Спірне, Берестове, Вершина. Намагався захопити Вугледарську ТЕС, встановити контроль над трасою Бахмут-Лисичанськ. Протягом останнього тижня ворог завдавав ракетних авіаударів у районі н.п. Бахмут, Костянтинівка, Соледар, Спірне, Часів Яр, Дружківка, Семигір'я, Берестове, Вугледарська ТЕС та ін.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування українських військ і недопущення їх перекидання на інші напрямки противник здійснює систематичні обстріли.

Як відзначили в Генштабі, на Криворізькому та Миколаївському напрямках відмічається зниження інтенсивності обстрілів позицій українських військ. Можливо, це пов’язано зі знищенням складів боєприпасів противника.

На Чернігівському, Конотопському, Сумському (напрямках) противник завдавав авіаційних ударів у районах: Володимирівка, Вовківка, Миропілля. Здійснював мінометний, артилерійський обстріли з РСЗВ позицій військових частин сил оборони. Найбільша частина обстрілів протягом тижня, а також активне ведення противником повітряної розвідки зафіксовано на Глухівському напрямку Сумської області.

На Харківському напрямку противник свої основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Продовжив завдання ракетних і авіаційних ударів по населених пунктах Харків, Рокитне, Олешки. Завдавав авіаційних ударів по населених пунктах Великий Салтів, Прудівка, Чепіль. В районі Дементіївки проводив штурмові дії з метою витіснити українські війська із займаних позицій та покращення свого тактичного положення.

На Слов’янському напрямку противник протягом тижня завдавав авіаційних ударів у районі Мазанівка, Маяки, Богородичне, Слов'янськ. Проводив наступальні штурмові дії з напрямку Ізюм-Слов'янськ з метою оволодіння населеними пунктами Краснопілля, Іванівка, Долина та Мазанівка.

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В Донецькому операційному районі противник зусилля зосереджує на витісненні українських підрозділів із займаних позицій на Сіверському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також завдає вогневе ураження вздовж усієї лінії зіткнення із застосуванням всього спектру озброєння.

Як повідомляли раніше, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні ще триватиме, та попередив про важкий період бойових дій.

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