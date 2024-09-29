За тиждень ворог застосував майже 900 авіабомб та більше ніж 300 "шахедів" — Зеленський

Внаслідок ворожого обстрілу були поранені 13 осіб.
Ворог вкотре авіабомбами обстріляв Запоріжжя. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, зокрема в одному з них зруйнований під’їзд. Також постраждала міська інфраструктура і залізниця.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів. Я дякую всім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям. Зараз ще триває розбір завалів", - розповів він.
Президент зазначив, що протягом цього тижня російська армія використала майже 900 авіаційних бомб, понад 300 дронів "шахед" і понад 40 ракет. Він підкреслив, що цей російський терор не має пауз, і його можна зупинити лише через єдність світу, підтримуючи Україну та чинячи тиск на Росію за війну.
Нагадаємо, 29 вересня Росія обстріляла залізницю у Запоріжжі, пошкодивши станцію та пасажирський потяг. Станом на 11:05, кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 14, серед яких є неповнолітній.
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