За тиждень ворог застосував майже 900 авіабомб та більше ніж 300 "шахедів" — Зеленський

Ворог вкотре авіабомбами обстріляв Запоріжжя. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, зокрема в одному з них зруйнований під’їзд. Також постраждала міська інфраструктура і залізниця.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів. Я дякую всім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям. Зараз ще триває розбір завалів", - розповів він.

Президент зазначив, що протягом цього тижня російська армія використала майже 900 авіаційних бомб, понад 300 дронів "шахед" і понад 40 ракет. Він підкреслив, що цей російський терор не має пауз, і його можна зупинити лише через єдність світу, підтримуючи Україну та чинячи тиск на Росію за війну.

За тиждень ворог застосував майже 900 авіабомб та більше ніж 300 «шахедів»

Нагадаємо, 29 вересня Росія обстріляла залізницю у Запоріжжі, пошкодивши станцію та пасажирський потяг. Станом на 11:05, кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 14, серед яких є неповнолітній.

Читайте також: