"За тиждень затиснули економіку в лещата": Кулеба обговорив з ЄС і США нові санкції проти РФ

"За тиждень затиснули економіку в лещата": Кулеба обговорив з ЄС і США нові санкції проти РФ

Західні країни готові запровадити нові обмеження для країни-агресорки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що обговорив із західними партнерами нові санкції щодо Російської Федерації, яка вторглася на територію нашої країни.

Як розповів очільник МЗС на брифінгу, він сподівається, що це зупинить "агресивне божевілля" президента країни-окупантки Володимира Путіна.

"Всього за тиждень нам успішно вдалося затиснути російську економіку в лещата. Вона чинить опір, але ми не зупиняємося. І прямо сьогодні я говорив з нашими партнерами в ЄС і США про те, які ще санкції ми очікуємо, які ще санкції потрібно ввести, щоб врятувати світ від агресивного божевілля президента Путіна", - заявив Дмитро Кулеба.

❗️Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби ❗️Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо протидії збройній агресії Росії проти України Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Середа, 2 березня 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: