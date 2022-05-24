За три місяці війни в Україні одружилися понад 50 тисяч пар: де з'явилося найбільше сімей

За три місяці війни в Україні одружилися понад 50 тисяч пар: де з'явилося найбільше сімей

За три місяці повномасштабної війни в Україні одружилися 51 959 пар. Найчастіше обмінювалися обітницями на Дніпропетровщині - зареєстровано 7 563 нових сімей.

Про це 24 травня повідомили в Міністерстві юстиції України.

Також серед лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів під час війни: Одеська область - 3 861, Київ - 3 750, Львівська - 3 266 та Полтавська області - 3 058.

"Це ще раз доводить, що життя не спинити, воно триває попри війну і незгоди. Адже кохання - це те, що робить нас сильнішими", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, українська військова, що захищає Маріуполь, Валерія з позивним "Нава" та прикордонник Андрій з позивним "Борода" одружилися на території заводу "Азовсталь". Внаслідок боїв чоловік загинув за три дні після одруження.

Фото: Міністерство юстиції України

Фото: Міністерство юстиції України

Фото: Міністерство юстиції України

Фото: Міністерство юстиції України

Фото: Міністерство юстиції України

Головнокомандувач ЗСУ та нова очільниця Чернігівської облдержадміністрації одружилися

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