За три-п’ять років Росія може стати серйозною загрозою для східного флангу країн НАТО – прем’єрка Естонії

Кая Каллас заявила, якщо країни Заходу не допоможуть Україні перемогти, наступним об'єктом вторгнення може стати Північноатлантичний союз.

В Естонії вважають, що через три-п’ять років РФ зможе становити серйозну загрозу для східного флангу країн НАТО.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, пише The Times.

Як зазначається, Каллас стала першим лідером члена НАТО, який припустив, що Росія стоїть за нещодавньою хвилею збоїв у роботі GPS-навігації в південній частині Балтійського моря. Однак за її словами, це, схоже, не було навмисно націлено на членів НАТО.

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Усередині Північноатлантичного альянсу зростає стурбованість з приводу того, як довго його членам доведеться готуватися до розміщення російських військ поблизу кордонів НАТО. У зв'язку з цим Каллас заявила, що розвідка Естонії вважає, що через три-п'ять років РФ зможе становити серйозну загрозу для східного флангу країн НАТО.

"Це сильно залежатиме від того, наскільки нам вдасться зберегти єдність нашої позиції щодо України", - сказала прем'єрка Естонії.

Видання зазначає, що такий сценарій можливий у разі укладення перемир'я в Україні, хоча не уточнює, коли таке може статися.

"З точки зору країн Балтії у Росії все ще достатньо сил, щоб чинити реальний військовий тиск у нашому регіоні", - сказала Каллас.

Прем'єр-міністр Естонії заявила, якщо країни Заходу не допоможуть Україні перемогти, наступним об'єктом вторгнення може стати Північноатлантичний союз.

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс виступає проти обмежень на використання Україною західної зброї проти “військових цілей” на території Росії, яка, за його словами, “кинула виклик усьому західному світу”.

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