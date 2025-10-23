- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1076
- Час на прочитання
- 1 хв
За тиждень Путін оголосить капітуляцію: військовий назвав обов'язкову умову
Масова мобілізація в Україні здатна зламати плани Кремля й змусити Путіна капітулювати.
Збільшення кількості вмотивованих новобранців у ЗСУ може змістовно покращити ситуацію на фронті.
Таку думку в ефірі Espreso висловив пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади Сергій Хомінський.
Він зазначив, що російська армія перевищує Україну саме числом особового складу.
“Коли знищується один їхній підрозділ, відразу перекидається інший. Ці підрозділи часто формуються з новобранців із мінімальним вишколом, але проблеми з живою силою у ворога ми не відчуваємо”, — повідомив Хомінський.
За його словами, 100-та бригада вже 16 місяців діє на Костянтинівському напрямку і скільки б підрозділів росіян не було знищено в зоні відповідальності бригади, ворог постійно підводить нові.
Пресофіцер наголосив на необхідності активізації мобілізаційних процесів в Україні. На його переконання, масове прибуття мобілізованих значно посилить оборонний потенціал і створить додатковий тиск на Кремль.
“Потрібно активізовувати наші мобілізаційні процеси. Всі наші співгромадяни мають згадати, що Україна в нас одна і іншої не буде. Якщо завтра під нашими ТЦК стоятиме 500 тисяч новобранців, то, за тиждень, Путін оголосить про капітуляцію — це я гарантую”, — сказав Хомінський, додавши, що якщо ворог відчує масову готовність українців боронити свою країну, продовжувати війну стане безглуздо.