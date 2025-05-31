За тиждень РФ окупувала населені пункти у трьох областях: BILD шокувало цифрою

Наступ Росії.

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Армія РФ розпочала літній наступ. Лише за тиждень росіяни змогли окупувати 18 українських населених пунктів, захопивши майже 200 квадратних кілометрів території.

Про це йдеться у матеріалі BILD.

Видання наголошує, що найактивніше війська Російської Федерації просуваються в Донецькій, Харківській та Сумській областях.

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У Сумській області росіяни від 23 травня окуповано Володимирівку, Біловоди та Локню. У Харківській області країна-агресорка захопила село Строївка. На Донеччині за останній тиждень під контроль загарбників перейшли села Рідкодуб, Зоря, Романівка, Правдівка, Гнатівка, Малинівка, Єлизаветинка, Троїцьк е , Богданівка, Відрадне, Богатир, Вільне Поле, Зелене Поле і Новосілка.

BILD наголошує, що “особливо важка ситуація” склалася в Сумській області, де російські війська перейшли у наступ після наказу диктатора Володимира Путіна про створення "буферної зони”.

"Україна не в змозі зупинити це просування. Хоча цього і не повинно було статися. Це не ті цілі, які важко обороняти. Там немає великої кількості танків або бронетранспортерів, тільки звичайні автомобілі, мотоцикли, стрілецька зброя і безпілотники", - йдеться у матеріалі.

Втім, перевага Росії в піхоті має дедалі більший вплив на поле бою. Окупанти атакують українські позиції практично по всьому 500-кілометровому фронту, додають у BILD.

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"На півдні вони перебувають за два кілометри від обласного кордону із Запоріжжям, у центрі - за три кілометри від Дніпропетровської області, а на півночі - за кілометр від Харкова", - констатує німецьке видання.

Наступ РФ

Головком Олександр Сирський заявляє, що армія РФ значно активізувалась на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії. Разом з тим на фронті у травні окупанти зазнали втрат у живій силі - понад 34 тисячі людей.

Тим часом загроза наступу на Харківську область наразі відсутня. Наразі на північному напрямку армія агресорки Росії діє невеликими штурмовими групами. Ознак підготовки росіянами повномасштабного наступу немає.

Тим часом всій лінії напрямку до адмінмежі Дніпропетровської області армія РФ щоденно насичує свої підрозділи резервами та веде безперервну штурмову роботу. Оборонні лінії в лісосмугах відсутні, а тому “фронт рухається від села до села“.

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За інформацією DeepState, росіяни впритул підійшли до Юнаківки на Сумщині. Ситуація має невтішні перспективи. Наразі в регіоні у "сірій зоні" перебувають Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка.