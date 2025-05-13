За Україну воюють колумбійці: відомий боєць порівняв їх з "бусифікованими"

Владислав Стоцький

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Командир взводу бригади Нацгвардії «Рубіж», герой України Владислав Стоцький розповів, що у його підрозділі воюють колумбійські добровольці.

Якими воїнами є колумбійці, Стоцький розповів в інтерв’ю Армія TV.

Боєць зауважив, що головною проблемою є мовний бар’єр.

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«Не досить зручно в плані комунікації. Перед ротаціями на полігоні з ними спілкували. Вони трошки знали (українську — Ред.) Я вчив трошки іспанську, повністю не вивчив. Але пару слів там: „броня“, „каска“ тощо. Кажу „ням-ням“, щоб вони розуміли, що це їсти, або попити. Ну, коротше, щось таке в плані побуту. Це нормально. Якщо війна починається, то треба показувати, що робити. Сказати „стріляй“ по-іспанськи», — зазначив Стоцький.

Він наголосив, що колумбійці воюють «взагалі на відмінно». Зокрема, серед колумбійців є навіть жінка-доброволець з позивним «Нана». Саме вона надала Владиславові першу медичну допомогу, коли його поранило.

«В мене зліва СПшка, справа вихід. А я по центру керую, що куди робити. Бо в мене трансляція, і я кажу там, хто де. І так люди воюють. В мене зліва українець, справа два українця. І з ними колумбієць .Ну, і ця „Нана“ два магазини зарядить. Доки побратим одного — вона два. Побігла за БК, все принесла. Я кричу їй українською типу „БК“ — вона все розуміє. Жінка на фронті — і зробила такий результат. Нічого поганого про колумбійців сказати не можу», — говорить Герой України.

Стоцький зізнається, що зараз багато підрозділів беруть до своїх лав колумбійських добровольців. Він назвав переваги колумбійців.

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«Я бачу, що вони їдуть, і так як вони їдуть — то їдуть сюди змотивовані. По-перше, вони їдуть з бойовим досвідом. По-друге, вони знають, що їдуть на війну. Так, вони їдуть заробити грошей. Але вони знають, що вони їдуть на війну», — розмірковує Владислав.

Він припускає, що колумбійці можуть набагато краще воювати, ніж так звані «бусифіковані» українці.

«Я краще брав би колумбійців. Зайшов би перекладача. Ці чуваки йдуть воювати, хоч навіть за гроші, але йдуть воювати. А чувак, який мобілізований, якого привезли — він не хотів воювати. То краще б брав колумбійців. Тим паче, платять їм ті самі гроші. Ну, не бачу в них взагалі ніякого проблеми», — відверто визнає Владислав Стоцький.

Раніше видання The New York Times розповіло, що за Україну воюють сотні добровольців з Колумбії.

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Нагадаємо, Владислав Стоцький став відомий після свого зворушливого інтерв’ю Юрію Бутусову, коли розповіа, як з сімома побратимами 67 діб без перерви вели оборону в оточенні.