За Україну воюють представники 52 країн світу в складі Інтернаціонального легіону — Міноборони

Воювати за Україну прибули військові з Польщі, країн Балтії, зі Скандинавії, а також з Великої Британії та США.

Добровольці з усього світу прибувають до України і вступають до лав Інтернаціонального легіону, аби воювати проти російських окупантів. Наразі за Україну борються представники 52-ох країн світу.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр з посиланням на прессекретаря Легіону Антона Мироновича.

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За його словами, після вирішення юридичних питань, іноземним військовим видають екіпірування і зброю. Далі легіонери проходять спеціальну підготовку, а після — утворюються військові підрозділи.

"Добровольці з усього світу прибувають в нашу країну, аби допомогти нашим воїнам викинути окупантів з української землі. Добровольці стають до лав Інтернаціонального легіону оборони України. Спершу вони узгоджують усі юридичні питання служби в легіоні, потім отримують усе належне екіпірування і зброю. Після цього розпочинається спеціальна підготовка та злагодження підрозділів", — розповідає Миронович.

Станом на 10 березня за Україну воюють представники 52 країн світу. Це, зокрема, військові з Польщі, країн Балтії, з далеких країв, зі Скандинавії, багато людей з Великої Британії, а також чимало американців.

"Кожний доброволець з-за кордону прибуває з єдиною метою: допомогти Україні у збройній боротьбі. Вони всі мають бажання боротися, якнайкраще допомагати українським військовим, вони хочуть бути корисними якнайшвидше. Вони роблять все, аби якнайшвидше опинитися на передовій", — підкреслює прессекретар Легіону.

Нагадаємо, поповнити лави добровольців виявили бажання і притомні білоруські оборонці та мисливці, які не підтримують режим диктатора Лукашенка.

Крім того, серед добровольців вже відзначились сусіди з Польщі. Вони вщент розбили російську колону на підступах до одного з населених пунктів.

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