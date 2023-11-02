За Україну воюють сотні добровольців з Колумбії: NYT розповів, хто вони

На боці України, у складі Інтернаціонального легіону, воюють кілька сотень ветеранів армії Колумбії, які мають реальний бойовий досвід.

Про це пише The New York Times.

За інформацією видання, щонайменше троє колумбійських добровольців загинули у боях за Україну. NYT стверджує, що ці хлопці приїхали, щоб заробити грошей. Мануель Барріос приєднався до битви проти російських військ в Україні через те, що банк погрожував забрати його будинок у Колумбії. Луїс Алехандро Еррера – щоб повернути заощадження, які він втратив під час невдалої спроби потрапити до Сполучених Штатів через Мексику. Джоан Серон воював, щоб забезпечити свою сім'ю.

"Вони були серед сотень колумбійських ветеранів, які зголосилися воювати за Україну за можливість заробити принаймні втричі більше, ніж вони можуть заробити вдома", – зазначають у статті.

У виданні зауважують, що в Україні воюють переважно західні іноземні добровольці, які прибули минулого року через моральні переконання, пошуки пригод чи ненависть до Росії. Вони доповнюються бійцями з бідніших країн, які визнають, що приїхали, аби заробити грошей

Чому саме Колумбія

На думку журналістів, Колумбія є сприятливим ґрунтом для вербування, оскільки десятиліття боротьби з комуністами та наркокартелями зробили колумбійську армію найбільшою в Південній Америці. Оскільки тренувати колумбійську армію допомагали США, це справді кваліфіковані воїни.

Офіційні особи України та Колумбії не розкривають кількість колумбійських громадян у лавах ЗСУ, а лише наголошують, що йдеться саме про ветеранів-добровольців, які вже не мають стосунку до колумбійської армії.

За інформацією видання, на боці України постійно воюють "сотні колумбійських добровольців".

Шлях колумбійського добровольця

Колумбійські чоловіки самостійно подорожують до Польщі, часто продаючи цінне майно, наприклад автомобілі, щоб дозволити собі подорож.

На українському кордоні за допомогою додатків-перекладачів повідомляють прикордонникам, що мають військовий досвід і хочуть воювати за Україну. Потрапивши в країну, вони потрапляють на військову базу.

Далі вони відкривають рахунок у місцевому банку та надсилають картки своїм сім’ям, що дозволяє їм знімати гроші з колумбійського банкомату.

Зовсім інша війна

Колумбійці, з якими говорили журналісти NYT, визнають, що побачили зовсім іншу війну, ніж ту, до якої вони звикли у боротьбі проти повстанців.

Близький бій з автоматичної зброї в щільно вкритій місцевості змінився обстрілом відкритих ділянок. І вони не можуть розраховувати на перевагу в повітрі, якою користувалися в Колумбії.

"Колумбія – це дитяча забавка порівняно з цим. Коли біля вас вперше вибухне ракета, тоді ви побачите диявола особисто", – описує фронт в Україні один із колумбійських співрозмовників видання.

За його словами, з 60 колумбійців, які приєдналися до нього, залишилося лише близько семи. Решта були вбиті, поранені або повернулися додому після кількох тижнів на фронті.

Проте найманці-"заробітчани" частіше обирають РФ

NYT визнає: іноземні бійці складають мізерну частину українського війська. Адже Росія змушена була зробити набагато більший акцент на фінансових вигодах. Також РФ скористалася глобальними економічними потрясіннями, щоб залучити найманців із Центральної Азії, Непалу та Куби.

Раніше чеченські добровольці розповіли, чому вони воюють у ЗСУ.

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