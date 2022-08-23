За вартістю менше, ніж ціна яхти олігарха: Подоляк повідомив, скільки коштує вогневий паритет України у війні

На думку радника голови ОП, 200 млн доларів - це не величезні гроші, але це те, що "повністю змінило б перебіг цієї війни".
Для того, щоб Україна досягла вогневого паритету у війні з Росією, потрібно 50 HІMARS, а це за вартістю менше, ніж ціна яхти олігарха.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"1 система HІMARS - 4 млн доларів, 50 систем - 200 млн доларів + боєприпаси. Ціна досягнення вогневого паритету і знищення російського армійського матеріально-технічного забезпечення менше, ніж... яхта російського олігарха", - каже він.
На думку Подоляка, це не величезні гроші, але це те, що "повністю змінило б хід цієї війни".
Нагадаємо, 19 серпня президент США Джо Байден доручив надати Україні новий пакет безпекової допомоги на 775 млн доларів. Варто зауважити, що одна з головних новинок у цьому пакеті допомоги від США – передача високошвидкісних протирадіолокаційних ракет HARM. Це дуже потужні ракети, які не можуть збивати російські системи ППО.
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