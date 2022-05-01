Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За "варварськи зруйнований" Маріуполь: Папа Римський вчергове розкритикував Росію

Дата публікації
Перегляди
854
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За "варварськи зруйнований" Маріуполь: Папа Римський вчергове розкритикував Росію

Associated Press

Папа Римський розкритикував Росію за "варварськи зруйнований" Маріуполь. Він закликав до створення гуманітарних коридорів для евакуації людей, які опинилися в пастці на металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі.

Папа Римський Франциск у недільному зверненні на площі Святого Петра побічно розкритикував Росію. Зокрема, за "варварськи зруйнований" Маріуполь в ході повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що Франциск назвав російську війну проти України "моторошним регресом людства" і заявив, що вторгнення змусило його "страждати і плакати".

У той же час він закликав до створення гуманітарних коридорів для евакуації людей, які опинилися в пастці на металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі.

Крім того, під час свого полуденного благословення Франциск побічно розкритикував Росію, заявивши, що Маріуполь був "варварськи обстріляний і зруйнований".

Нагадаємо, що за два місяці війни Росії проти України Папа Римський Франциск тричі просив президента РФ Володимира Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя. Однак Путін відповідав, що не може гарантувати його безпеки. 

Папа Римський запросив українську делегацію на зустріч

Папа Римський запросив українську делегацію на зустріч

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація