За вбивство "азовців" в Оленівці відповідальна Росія: в ISW доводять, що виправдання Кремля брехливі

Масове вбивство "азовців" у колонії №120 в окупованій Оленівці Донецької області лежить на країні-агресорці Росії.

Кремль бреше про те, що у смерті українських військових винні Збройні сили. Якби вони атакували колонію не HIMARS, а чимось іншим, то від удару залишилися б супутні пошкодження навколо об'єкта, зокрема воронки та інші пошкоджені будівлі.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

"Супутникові та інші знімки з цього місця показують, що в результаті нападу була пошкоджена тільки одна будівля. Стіни цієї будівлі не були зруйновані. Навколо не залишилося вирв від снарядів, що дуже переконливо свідчить про те, що руйнація в'язниці була результатом або точкового удару або закладеної всередині запальної чи вибухової речовини", - вважають аналітики.

У звіті ISW цитують американського чиновника. Він заявив виданню Politico: "докази показують, що атака була здійснена не Києвом".

З огляду на те, що до нападу не присутній HIMARS, американськ аналітики наголошують, що саме терористка Росія несе відповідальність за цей вбивство на українських військовополонених, порушивши Женевські конвенції.

Нагадаємо, російські окупанти 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю вину Росія намагалися перекласти на ЗСУ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

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