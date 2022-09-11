ЗСУ за вересень повернули під контроль України понад 3 тис. кв км - Залужний (фото)

Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій.
Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України. Станом на зараз до державного кордону на Харківщині залишилось 50 км.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.
За даними Залужного, підрозділи ЗСУ в тісній взаємодії звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.
Він уточнив, що захоплення потужних укріпрайонів російських військ, які окупанти гордо назвали "Масква", "Омск" й "Пітєр", дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ.
"На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км. Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну", - йдеться в повідомленні Залужного.
Нагадаємо, Зеленський 11 вересня повідомив, що ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині.
Як повідомлялося, Зеленський пояснив, чому переговори з РФ поки неможливі.
Читайте також:
- Просування відбувається швидше, ніж очікувалося: у США оцінили успіхи ЗСУ на фронті
- На початку вторгнення Зеленський намагався зателефонувати до Путіна — Подоляк
- Якщо Путін з’явиться на саміті, лідери G20 мають, що йому сказати - Нуланд