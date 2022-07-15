"За Вінницю": ЗСУ за день знищили три склади зі зброєю російських окупантів та військову базу

За поточний день, 14 липня, Збройні Сили України успішно влучили у чотири ворожі склади, внаслідок чого в російській армії поменшало озброєння.
Зокрема, ворожі склади були знищені у Миколаївській та Херсонській областях.
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
Братчук назвав перелік складів, які змогли демілітаризувати ЗСУ:
1. Нова Каховка - мінус база.
2. Снігурівський район, Миколаївщина - мінус склад з боєкомплектом.
3. Баштанський район, Миколаївщина - мінус склад з боєкомплектом.
4. Раденськ, Херсонщина - мінус склад з боєкомплектом.
"За Вінницю. Далі буде", - коротко підписав речник голови ОВА свій допис.
Нагадаємо, 14 липня окупанти трьома ракетами "Калібр" вдарали по центру Вінниці. Внаслідок російської атаки загинули 23 людини, троє з них – діти. Ще близько 90 осіб зазнали поранень і кілька десятків зникли безвісти. На місці трагедії триває рятувальна операція.
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