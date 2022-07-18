За вісім років після офіційного шлюбу знову пішли під вінець: у Дніпрі військовий з "Азовсталі" обвінчався з дружиною

У Дніпрі військовослужбовець ЗСУ Юрій Клименко взяв церковний шлюб зі своєю дружиною Вікторією через вісім років після офіційного шлюбу.

Юрій пообіцяв дружині вінчання, коли перебував на "Азовсталі" у Маріуполі. Він витримав полон і таки виконав свою обіцянку.

Коли захисник був на "Азовсталі" без зв’язку, він написав послання на картонці. Світлину з написом дружині надіслали його побратими.

Заради вінчання Юрія на один день відпустили з лікарні, де він відновлюється після травм та полону.

Про наснажливу історію кохання розповіла кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Він у військовій формі, вона з двометровою фатою – за вісім років після офіційного одруження знов стають під вінець. Їхня донька Софійка несе вельон мами.

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"Я написав їй: кохана, скоро війна скінчиться, ми переможемо. І я влаштую тобі вінчання, як я тобі це обіцяв, як ти хотіла", - розповідає Юрій.

За словами дружини, чоловік не знав, де вона була з донькою.



Родина жила в Маріуполі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Юрій став на захист країни. Вікторія із донькою лишалися вдома. Вирватися до них боєць зміг лише одного разу – аби привітати доньку Софійку з семиріччям. Ситуація в місті погіршувалася з кожним днем.



"Я до останнього не могла повірити, що буде настільки все. Чоловік одразу казав мені, що бери дитину, виїжджайте якомога далі, але я не могла повірити, що буде так. Ми застали все це. Ми готували їжу на вулиці, на вогнищах. Ми чекали на допомогу до останнього, ми в Маріуполі трималися", - розповідає Вікторія.

Згодом вона все таки змогла вивезти дитину з Маріуполя. Це було нелегко.



"На страх та ризик сіли в машину. Було жахливо, звісно. Коли вони їхали, дитині дали телефон, щоб вона грала в ігри, тому що на всі сторони було неможливо дивитися, лежали люди, розчленовані", - розповідає Дмитро Гончаренко, друг родини.

Софійку вивезли до Італії. Там маленька гімнастка давала благодійні виступи та збирала гроші для українських захисників.

Поки батько був на "Азовсталі", донечка писала йому листи. Отримати їх йому вдалося лише згодом. Юрій до останнього лишався на "Азовсталі". Поранений та з тяжкими опіками – майже третини тіла.



Потім потрапив до полону. Там провів місяць та десять днів, допоки не відбувся обмін.

Пара вірить – якщо вижили у пеклі, разом будуть ще довго.



"Ми віримо, що всі побратими, всі наші герої – вони повернуться, вони будуть вдома. Я бажаю кожній матері, кожній жінці зустріти свого героя, зустріти, обійняти", - говорить подружжя.

Родина обов'язково повернеться до українського Маріуполя після перемоги.

Нагадаємо, у Маріуполі хлопець вийшов на площу біля розбомбленого Драмтеатру з прапором України (фото).

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