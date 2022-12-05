За вказівкою Сальдо запроваджував "рубльову зону": у Херсоні затримала ексочільника банку РФ

Служба безпеки України затримала в Херсоні ексочільника банку РФ, який за вказівкою гауляйтера Сальдо запроваджував у місті "рубльову зону".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, зазначається, що зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ "международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України.

"Саме через цю російську "фінустанову" гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських "представництв" країни-агресорки. Таким чином рашисти планували здійснити примусове введення "рубльової зони" на окупованій території регіону і забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ. Більша частина з отриманих грошей мала йти на фінансування агресивної війни проти України", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що під час окупації Херсону таке завдання в українському місті виконував колишній працівник місцевого банку. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав окупантів і добровільно погодився очолити одне з відділень російської фінустанови.

"Своє "робоче місце" облаштував в будівлі тимчасово захопленого українського державного банку. Перебуваючи на "посаді", ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації", - зазначили в СБУ та додали, що після звільнення Херсона зловмисник спробував "залягти на дно" в одній із міських лікарень, однак його місцезнаходження встановили і затримали.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, що після звільнення Херсона, правоохоронці продовжують викривати у місті та області колаборантів, які співпрацювали з окупантами. Так, 2 грудня СБУ повідомила, що у Херсоні правоохоронці затримали російського агента, який корегував обстріли окупантів по позиціях ЗСУ на південному фронті.

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