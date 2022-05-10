За Воєводівку, Тошківку та Нижнє тривають бої - очільник Луганської області

За Воєводівку, Тошківку та Нижнє тривають бої - очільник Луганської області

Станом на ранок 10 травня в Луганській області тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє.

Протягом 9 травня росіяни масовано обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території області.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він також зазначив, що за минулу добу російські окупанти 22 рази обстріляли міста та села регіону.

За попередню добу на території Луганської та Донецької областей успішно відбито п’ятнадцять атак ворога: знищено один зенітний ракетний комплекс, дев’ять танків, три артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної техніки та три автомобіля ворога.

Підрозділи ППО збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 76-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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