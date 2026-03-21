Армія РФ зіткнулася з серйозними проблемами

Посилення цензури в Росії триває, позначаючись, зокрема, на ситуації у військах, що воюють проти України. Нещодавно російським військовим на фронті почали забороняти користуватися Telegram.

Про це пише The Telegraph.

Телеграм, створений Павлом Дуровим, у самій Росії тепер відкрито називають ворожим.

Зазначається, що на заміну закликають переходити на путінський месенджер МАХ. Однак у низці підрозділів так само заборонили використовувати і МАХ, з огляду на його «дірявість».

Використання Телеграм тепер класифікуватиметься як «грубе дисциплінарне порушення» — серйозне порушення, за яке доведеться дорого заплатити.

Російські військові блогери стверджують, що тепер військове керівництво регулярно перевіряє телефони солдатів, і будь-кому, хто буде викритий у використанні Tелеграм, знищують телефон і відправляють на штурмове завдання, яке вони описують як «поїздку в один кінець».

Цей крок є частиною ширших цифрових репресій з боку Москви, зокрема, таких сервісів, як WhatsApp та FaceTime, на тлі зростаючого невдоволення громадськості.

Схоже, що уряд рухається до моделі контролю над Інтернетом за китайським зразком, спрямованої на придушення онлайн-критики держави та посилення контролю над кремлівським наративом війни.

«Telegram вже став життєво важливим інструментом у військових зусиллях Росії. Telegram часто використовується в російських військових через неефективність стандартної системи зв’язку російської армії та її зручність, оскільки приватні повідомлення дозволяють негайно обмінюватися фотографіями та відео, а також точно передавати геолокацію», — пояснила Соломія Хома, співзасновниця та керівник відділу міжнародного співробітництва Українського центру безпеки та співробітництва.

«Втрата доступу до Starlink та Telegram одночасно стала серйозною проблемою», — сказала Крістіна Гарвард, заступниця керівника групи з питань Росії в Інституті вивчення війни.

«Кремль не був повністю обізнаний про те, як російські війська використовували одну або обидві ці системи, що відповідає багаторічним повідомленням про те, що російські солдати та командири нижчого рівня мають систематичну звичку брехати своєму керівництву про ситуацію на передовій», — додала вона.

Раніше повідомлялося, що влада РФ глушить мобільний зв’язок у низці регіонів, обмежує роботу Telegram і WhatsApp та блокує VPN-сервіси. Офіційно ці кроки пояснюють міркуваннями безпеки.

У центральних районах Москви вже майже тиждень не працює мобільний інтернет. Оператори заявляють, що від них нічого не залежить. Влада не називає строків, коли перебої закінчаться, пояснюючи це турботою про безпеку.

10 березня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що обмеження пов’язані із «забезпеченням безпеки», а наступного дня додав, що відключення є законними і триватимуть стільки, скільки потрібно.