За яке місто найближчим часом розгорнеться запекла битва – Дикий відповів

На його думку, у Торецьку буде те саме, що раніше відбувалося у Соледарі, Бахмуті, Авдіївці, Вовчанську.
Найближчим часом на фронті найбільш запеклою буде битва за Торецьк.
Таку думку висловив військовий експерт, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV.
"З того, що я бачу останніми днями, я гадаю, що наразі саме найбільш запеклою буде битва за Торецьк. Тому що там ця битва перейшла вже в стадію затяжних вуличних боїв – саме коли йдуть бої за кожний квартал, за кожний будинок, інколи за кожний під'їзд", – каже Дикий.
На його думку, у Торецьку буде те саме, що раніше відбувалося у Соледарі, Бахмуті, Авдіївці, Вовчанську. Експерт нагадав, що міські вуличні бої надзвичайно важкі.
"Це, насправді, найстрашніші бої, які бувають – близькі, контактні бої в міській забудові. Тобто нашим хлопцям і дівчатам там наразі вкрай важко. Проте стратегічно нам вуличні бої вигідні. Як показала вся попередня практика, у вуличних боях співвідношення втрат для нас найбільш вигідне. Воно ніколи не бувало менше, ніж один до восьми, а бувало, час від часу, один до дванадцяти, один до шістнадцяти. Саме у вуличних близьких боях. Хоча для наших захисників і захисниць бої жахливі, бої дуже виснажливі", – каже Дикий.
Раніше у ЗСУ підтвердили, що росіяни зайшли в Торецьк.
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