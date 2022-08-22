За які логістичні ланцюги окупантів відповідає Каховський міст: пояснення речниці "Півдня"

Каховський міст, який зазнав неабияких пошкоджень, пов’язаний із ГЕС. Окрім нього, знищується і ремонтна техніка, яку окупанти туди підтягують.

Про це 22 серпня в ефірі "FreeДом" повідомила начальниця об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони "Півдня" України Наталія Гуменюк.

"Це досить складна гідротехнічна споруда, оскільки вона пов’язана із ГЕС. Тому вплив на цей міст дуже обережна, філігранна робота наших артилеристів, які роблять додаткові отвори там, де вони здійснюють ремонт. Крім того, важливо, що знищується ремонтна техніка, яку вони туди підтягують. Тобто ми завдаємо пошкоджень, вони намагаються ремонтувати, ми знову завдаємо пошкоджень. Це така особлива тактика цієї специфічної війни, оскільки ми не можу одразу зруйнувати все те, що потім знадобиться нам. Ми ж хочемо вигнати їх зовсім", - сказала вона.

Нагадаємо, у Новій Каховці прогримів вибух на ворожому складі боєприпасів.

Як повідомлялося, ЗСУ влучили в четвертий окупований міст на Херсонщині.

Читайте також: