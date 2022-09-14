За яких умов чоловіки призовного віку можуть виїздити за кордон: повідомлення ДПСУ

Під час дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїздити за кордон для супроводу рідних на лікування.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі.
Супроводжувати чоловік призовного віку може:
- дружину у випадку, якщо вона має інвалідність І чи ІІ групи та дітей, які мають інвалідність,
- дітей тяжкохворих на перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня,
- дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ,
Виїзд можливий за наявності таких документів:
- довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня,
- довідки на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги);
- або документа, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ;
- документів, що підтверджують родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та/або батьком);
- або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями). (п. 2-2 Правил).
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