За яких умов можлива обов'язкова мобілізація жінок: відповідь головного комісара Львівщини

Верховна Рада продовжила воєнний стан до 23 серпня 2022 року. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україні триває мобілізація, чимало жінок також зі зброєю в руках захищають Батьківщину. За яких умов можуть бути мобілізованими жінки - в матеріалі ТСН.ua

Попри оголошену загальну мобілізацію, жінки можуть бути мобілізованими лише за власною волею. Про це інформує начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко: "Призов жінок на військову службу під час мобілізації можливий тільки за їх згодою. Законом України не передбачений обов’язковий призов жінок по мобілізації та і необхідності в цьому на даний час не має”.

У грудні 2021 року 22 % від усього особового складу ЗСУ складали жінки. З 57 тис. жінок залучених у Збройних силах України 32 тис. жінок були саме військовими. Після повномасштабного вторгнення Росії дуже багато жінок пішли в підрозділи територіальної оборони та до лав ЗСУ.

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