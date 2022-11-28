За яких умов можливий наступ на Київ із Білорусі: військовий експерт пояснив

Вторгнення в Україну з території Білорусі можливе, якщо РФ накопичить там не менше 20 тисяч військових, які мають досвід бойових дій. Спроба наступу на Київ та Волинь нинішніми силами армії Білорусі приречені на провал.

Таку думку висловив військовий експерт Юрій Федоров у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.

"Йдеться про те, що 12-15 тисяч білоруських військових за великі гроші нібито готові здійснити такий прорив — чи то на Київ, чи то на західному напрямку. 12-15 тисяч — це 2,5-3 мотострілецькі бригади, які не мають бойового досвіду", — зазначив Федоров.

Експерт нагадав, що кордон України з Білоруссю укріплений:

"Там мінні поля викладені, мости або підірвані, або заміновані, влаштовані різного роду фортифікаційні споруди на всіх напрямках. З приводу західного напрямку — там доведеться йти через ліси і болота. Це задоволення нижче середнього і вкрай ризиковане підприємство. Для цього потрібна дуже серйозна підготовка, а оборонна сторона, Збройні сили України, має всі підстави, щоб ці колони, які рухатимуться дорогами, а інакше вони просто потонуть у болотах, розстрілювати праворуч і ліворуч".

На його думку, такий наступ на західному напрямку — "це швидше розмахування кулаками, спроба потріпати нерви в Києві керівництву України та відвернути певний контингент ЗСУ на перекриття цього напрямку".

"На Київ були спроби у лютому-березні, чим вони скінчилися — відомо. Там були сили набагато більші, ніж ті, які можуть бути спрямовані на цю операцію... Реально можна говорити про те, що така загроза наступу на Україну з півночі, з Білорусі може виникнути, коли там опиняться досить серйозні, не менше 20 тисяч боєздатних, обстріляних російських військ, тоді це означатиме, що така підготовка дійсно йде, і такі шалені плани близькі до здійснення. Поки мені здається, що все це – струс повітря та шантаж", — заявив Федоров.

Як відомо, Білорусь з початку повномасштабної війни надає окупаційній армії Росії свою територію, забезпечує її важким озброєнням та боєприпасами. Також з території цієї держави росіяни запускають по Україні ракети.

РФ перекидає до Білорусі непідготовлених мобілізованих, чиї підрозділи не можуть повністю укомплектувати.

Днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Києву потрібно "зупинитися" та піти на мирні переговори з росіянами, якщо українська сторона, за його словами, хоче уникнути величезних жертв та "повного знищення України".

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