За яких умов можна звільнити Україну до кінця року: пояснення експерта

Все буде залежати від того, коли надійдуть літаки, вважає експерт.

Вже цього року Україна може повернутися до кордонів 1991 року. Однак для цього потрібна відповідна зброя.

Про це заявив експерт Роман Світан в інтерв'ю виданню "Главред".

"Це завдання однозначно нам під силу, все залежить від наявності літаків і їхньої відсутності. Якщо літаки прийдуть на початку осені, у вересні-жовтні, то це завдання можна виконати вже цього року. Ми можемо цього року вийти на кордони 1991 року, а далі зачищати залишки бандочок, які будуть в Україні. З цим провозитися можна ще рік. Але вихід на державний кордон можливий уже цього року. Якщо літаків не буде, або вони прийдуть наступного року, значить, на нас чекає ще літня кампанія 2024 року, яку можна буде завершити до осені наступного року", - сказав.

Але до цього часу так само будуть готуватися і росіяни, вважає він.

"Реально без літаків ми з Росією можемо ще років 10 готуватися один до одного: вони до нас, а ми - до них. Тому без повного комплекту озброєнь, які повинні бути для ведення бойових дій, ця кампанія може взагалі ніколи не закінчитися. А у нас немає, як мінімум, двох складових – літаків і балістичних ракет великої дальності", - додав експерт.

Нагадаємо:

За прогнозами очільника української розвідки Кирила Буданова, війна закінчиться 2023 року перемогою України. Під перемогою очільник ГУР має на увазі вихід військ на кордони держави 1991 року.

Кирило Буданов розповів, що від середини й до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, треба бути готовими до тривалої війни РФ проти України. Він також заявив про відсутність ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив мету війни.

Західні ЗМІ пишуть, що контрнаступ та вихід на кордони 1991 року не завершать війни в Україні.

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