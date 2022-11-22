За яких умов НАТО вступить у війну в Україні: експерт заявив про колосальні прецеденти

Поки не з'явиться масштабного приводу, Альянс у війну не вступить.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що НАТО вступить у війну в Україні за умови колосальних прецедентів, але інцидент з ракетою на території Польщі не є таким прецедентом.

Про це Черник розповів "24 каналу".

Він переконаний, що в Альянсі вирішальне рішення ухвалюють США. Допоки не буде очевидності нападу з боку Росії, НАТО у війну не вступить.

У цьому контексті військовий експерт згадав слова експрем’єра Великої Британії Вінстона Черчилля, який так висловився про американців: "Вони обов'язково приймуть правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують всі інші методи".

Черник нагадав, що у Першу світову війну США вступили тільки тоді, коли німецькі сили затопили круїзний лайнер "Лузітанія". У Другу світову – коли Японія напала на Перл-Гарбор.

"Ми розуміємо, наскільки колосальними були ці прецеденти. Поки не з'явиться такого масштабу приводу зараз, НАТО у війну не вступить. Це жорстока правда", – сказав експерт.

Водночас Захід продовжить надавати Україні зброю та фінансову допомогу, переконаний Черник.

"Союзники мертво "припаяні" до України, бо усвідомлюють: впаде Україна, до ворога прийде апетит – Польща і Прибалтика будуть наступні", – резюмував Черник.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що НАТО не буде втягнуто у війну Росії проти України, але Вашингтон підтримує Київ і захищатиме територію Альянсу.

Зауважимо, що президент Литви Ґітанас Науседа заявив – після вибуху ракети на території Польщі НАТО має посилити ППО на східному фланзі та активізувати постачання цих систем Україні.

Схожу заяву зробив очільник МЗС Латвії Едгар Рінкевич. Він сказав, що після інциденту в Польщі країнам Альянсу, які мають спільні кордони з Україною, варто розмістити додаткову ППО для власної безпеки.

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