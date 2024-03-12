За яких умов окупанти можуть захопити Часів Яр: експерт проаналізував наступ РФ та ситуацію на фронті

Військовий експерт Олександр Коваленко говорить, що Часів Яр на Донеччині найближчим часом стане однією з основних тем для зведень і оглядів, оскільки для росіян, після окупації Авдіївки, цей напрямок, а також Куп'янськ, стають найбільш пріоритетними. Пік наступу на Часів Яр, за його словами, очікується на другу половину 2024 року.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він також додав, що не менш важливими, але все ж таки, дещо другорядними, поки що, залишається лінія Мар'їнка-Вугледар та Запорізька область з Роботинським виступом.

"Що ж до Часового Яру, то це не тільки транспортний вузол у районі та вихід на Костянтинівку, а й домінувальна висота у регіоні, а не окремо взятої локації", - пояснює Коваленка.

Часів Яр перебуває у зоні відповідальності ворожого угруповання військ "Південь". Станом на сьогодні воно має:

особовий склад – близько 110 тис. осіб;

танки – близько 400;

ББМ – 1600;

ствольна артилерія – 1150;

РСЗВ – близько 300.

За словами Коваленка, окупаційні війська РФ на сьогодні створюють умови для підготовки більш інтенсивних наступальних дій на Часів Яр.

Зокрема:

захоплення села Богданівка, для виходу на Калинівку, перерізання траси 0506 та створення тиску на Часів Яр із півночі. Тут задіяні підрозділи 299-го та 331-го ПДП 98-ї ВДД;

захоплення Іванівського, для оточення Часового Яру по 0504 з півдня та виходу на Ступочки;

захоплення Кліщіївки та Андріївки, для створення буфера безпеки для південного флангу.

"У районі Богданівки росіянам не вдається зачепитися за село. Максимум, що їм вдавалося – зайти до його східної частини, звідки їх швидко вибивали. Сама по собі Богданівка дуже непроста для захоплення та просування, за рахунок складного ландшафту низини та ґрунтів", - каже експерт.

Щодо Іванівського – ситуація там набагато складніше. Росіяни готові покласти всю бригаду, але село – взяти. До того ж, на село від Бахмута йде пряма траса 05047.

"Взагалі те, що за рік, після окупації міста (Бахмута - ред.), вони не змогли подолати півтора кілометри для захоплення села це морок та ганьба. Але факт залишається фактом, що близько 30% села контролюються СОУ, в іншому – гойдалка".

Коваленко також зауважив, що відбувається дуже жорсткий пресинг на Кліщіївку та Андріївку, але суттєвих успіхів окупанти поки що тут не мають.

"Загалом процес каталізації наступу на Часів Яр безпосередньо залежить від захоплення вищезгаданих сіл. Також важливим фактором є і так званий виборчий процес в Росії. Після завершення "виборів" та проведення мобілізації, на другу половину 2024 року очікується пік наступу на Часів Яр. До того, росіяни мають 3-4 місяці для створення всіх необхідних умов для цього наступу", - резюмував військовий експерт Олександр Коваленко.

Нагадаємо, експерт назвав сценарії подій на фронті, якщо ЗСУ не матимуть достатньо зброї.

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