За яких умов Україна може погодитись на переговори з Росією — думка експерта

Переговори з РФ можливі лише тоді, коли буде виконано мирний план президента України Володимира Зеленського. Вони можуть відбутися з представниками РФ, але з Путіним перемовин не буде. Однак риторику щодо переговорів будуть посилювати деякі країни.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман.

“Ми вже чули про те, що багато людей, які в той чи інший спосіб підтримують РФ грошима або якимись преференціями, пропонують нам, щоб ми сіли за стіл переговорів з Росією і про щось домовлялися. Коли відбуваються такі переговори, країни заздалегідь домовляються, на яких позиціях вони туди приходять. Якщо немає предмету для переговорів, то просто посидіти і подивитися один на одного немає сенсу”, — говорить експерт.

Він зауважив, що російська позиція дуже проста — території, де вони зараз знаходяться, зафіксуються і ми будемо домовлятися. Натомість, зазначив Олексій Гетьман, позиція України — звільнення всієї території.

“Лише тоді ми будемо говорити про те, як Росія буде нам відшкодовувати усі збитки і як нам далі співіснувати, бо ми все одно сусіди і територіально ми знаходимося поруч”, — наголосив військовий оглядач.

Він продовжив: “Наша позиція — виведіть війська, їхня позиція — війська не виводити. Про що нам вести перемовини? Позиція Росії непохитна — вони кажуть, що це їхні території, бо вони це собі прописали в Конституції”.

Тобто у нас немає предмету для перемовин, підкреслив експерт: “Тим більше, що наше політичне керівництво чітко сказало, що переговори з РФ будуть після того, як буде виконано мирний план президента України Володимира Зеленського. Також наше політичне керівництво наголосило, що переговори можуть бути з представниками РФ, тому що ми все-таки сусіди, але з Путіним перемовин не буде”.

Інколи толерантність має бути призупинена, часом потрібні жорсткі і чіткі відповіді, бо дехто плутає толерантність зі слабкістю, каже Олексій Гетьман.

Він розповів, що риторику щодо переговорів з РФ будуть посилювати країни, які вже це роблять: “Скоріш за все це Австрія, Угорщина, Греція, Німеччина. Канцлер Олаф Шольц стосовно ракет Taurus каже, що “треба подумати”. Розмови про ці ракети почалися в березні минулого року. Були зустрічі на рівні представників Міністерства оборони, де розповідали що і як ми плануємо використовувати”.

“Нібито Бундестаг порадив канцлеру прийняти рішення, навіть була реакція Шольца, що дійсно ці ракети нам потрібні. І тут несподівано він заявляє, що йому “треба подумати”. На щастя чи на жаль, наші дипломати мають тримати певні дипломатичні норми. Але якщо б я був там, то поставив би одне питання — про що подумати?”, — прокоментував військовий оглядач.

Він продовжив: “Але керівництво не може так сказати і вимушене знаходити якісь слова, аби не образити наших партнерів з дуже тонкою душевною організацією. Вони починають ображатися, якщо ми не так сильно їм подякували за те, що вони нам допомагають тримати російську навалу”.

“У нас було багато очікувань стосовно допомоги партнерів і вони нам допомагають, але, я думаю, що у багатьох з нас трохи відкриваються очі з приводу того, що відбувається. Захід дуже різний — є Польща з Великою Британією, а є й Угорщина”, — резюмував експерт.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Україна може розпочати мирні переговори з Росією після того, як окупанти покинуть територію нашої держави. Президент Зеленський ж ніколи не сяде за стіл переговорів з диктатором Путіним.

У США вважають, що рішення про початок мирних переговорів між Росією та Україною, може ухвалювати тільки президент Зеленський. Там наголосили, що спочатку країна-агресорка має вивести свої війська із окупованих регіонів.

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