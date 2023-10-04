За яких умов в Україні можуть відбутися вибори: Зеленський відповів

Президент каже, що потрібно внести певні поправки до законів.

В Україні можуть відбутися вибори тільки у разі, якщо “парламенту вдасться вирішитися всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування”.

Про це в інтерв’ю італійському каналу Sky TG24 розповів президент Володимир Зеленський.

"Важливо організувати вибори так, щоб люди, які повинні голосувати, могли це зробити в безпеці, без нападів. У нас є це завдання, якщо наша країна зможе внести поправки до законів, то вибори відбудуться в Україні", - пояснив президент.

Нагадаємо, що Зеленський вважає, що до кінця 2023 року ядерні загрози збоку Росії будуть зростати.

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