За яких умов в Україні почнеться очний навчальний процес: Шкарлет пояснив

За яких умов в Україні почнеться очний навчальний процес: Шкарлет пояснив

Очний навчальний процес в Україні розпочнеться тільки в тих школах, які відповідають нормам захисту під час війни.

В навчальних закладах повинні бути укриття від можливих бомбардувань.

Про це під час єдиного телемарафону повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, ДСНС вже получила завдання провести аудит щодо готовності засобів укриття, приймання і гарантування безпечного освітнього процесу.

“Очний навчальний процес розпочнемо лише там, де будуть підтверджені установи, які мають укриття, захисні споруди щодо повної безпеки дитини. Хочу закарбувати ще одну річ, що жодної дитини не буде відраховано із закладу освіти, якщо вона не долучиться до очного процесу через сумнів батьків щодо безпечності того чи іншого закладу освіти. Ми на сьогодні виключно в контексті безпеки дитини, безпеки вчителя формуємо початок нового навчального року”, – наголосив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, що Зеленський візьме участь у саміті країн НАТО.

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