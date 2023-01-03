За яких умов війна в Україні закінчиться: польський експерт пояснив

Війна в Україні, розпочата диктатором Путіним, навряд чи закінчиться 2023 року. Для її завершення російська армія має розвалитися і перестати бути боєздатною.

Таку думку висловив голова Польського інституту міжнародних відносин Славомир Дембскі в розмові на RMF FM.

"Боюсь, що ні", - відповів Дембскі на запитання, чи завершиться війна в Україні цього року і продовжив, - "Росія не переглянула своїх цілей і прагнутиме знищити українську державу".

На його думку, Росія, попри всі невдачі на фронті, все ще прагне ліквідувати Україну, і це пов'язано з постулатами путінської політики про те, що буцімто "української нації не існує".

"Путін довірив усю свою політичну ідентичність, усю свою спадщину агресії проти України", - сказав він.

На запитання, що має статися, щоб війна закінчилася, експерт відповів: "Російська армія має розвалитися. Вона повинна була б перестати бути спроможною виконувати будь-які операції. Він мав би втратити здатність захищати завойовані території, зокрема Крим".

За словами Славомира Дембські, Путін сподівався виграти блискавичну війну, а затягування конфлікту – погана новина для Росії. Україна ж, як наголосив польський експерт, як і раніше, може розраховувати на підтримку Заходу і насамперед США.

Нагадаємо, колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак висловив думку, що перший квартал 2023 року стане переломним у війні й Україна вийде з неї переможцем, для Росії ж не може бути жодних поступок - лише її ізоляція на міжнародній арені.

Натомість професор Кшиштоф Женгота з Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині вважає, що дії путінського оточення свідчать, що війна в Україні буде довгою.

Такої ж думки експерти Financial Times. Видання писало, що війна Росії проти України не закінчиться упродовж усього 2023 року.

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