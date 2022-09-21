За яких умов жінок братимуть на військовий облік - подробиці законопроєкту

Наразі у лавах ЗСУ поруч із чоловіками служать й жінки, які швидко довели, що вміють захищати Україну на одному рівні з ними.

Законопроєкт № 6482 про мобілізацію жінок в Україні прийнято в першому читанні.

Про це повідомлено на офіційному сайті партії "Слуга народу" сьогодні, 21 вересня.

"Жінок братимуть на військовий облік лише за власним бажанням. Сьогодні прийняли відповідний законопроект в першому читанні", - зазначила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

Йдеться про жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, яка визначена в переліку Міноборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Про це наголосив голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, коментуючи ухвалення парламентом законопроєкту № 6482 за основу.

Він також констатував, що наразі у лавах ЗСУ поруч із чоловіками служать й жінки, які швидко довели, що вміють захищати Україну на рівні з чоловіками.

"Якщо вони готові до служби і мають бажання, то ми не маємо права обмежувати їх у допомозі державі", - сказав Олександр Завітневич.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня знову вибухнув погрозами світу застосувати ядерну зброю. Очільник Кремля стверджує, що країни Заходу влаштували "ядерний шантаж" Росії, таким чином у разі загрози територіальній цілісності вона готова "використати всі наявні в себе засоби".

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