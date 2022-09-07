За яких втрат наступ армії Росії в Україні захлинеться: військовий експерт розповів

Якщо втрати противника складають понад 50% від кількості військ, які наступають, - це провал, каже Олег Жданов.

Наступ у війні вважається, таким, що не вдався, якщо втрати під час нього складають близько 30%. А якщо втрати противника складають понад 50% від кількості військ, які наступають, то наступ вважається провальним.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.

За його словами, починаючи з 24 лютого до України вторгалося 150-170 тисяч російських воєнних.

"Річ не в загальній кількості вбитих людей. Збройні сили Росії, за законом, 1 мільйон 100 тисяч, зараз 1 мільйон 150 тисяч військовослужбовців. Всього збройні сили Міністерства оборони РФ складають 2 мільйони осіб. Але живих у них в строю, коли був мільйон, до указу Путіна, було 850 тисяч. Це не свідчить про те, що якби вся армія РФ ринулася в Україну, 850 тисяч, то їхній наступ захлинувся б при втратах 120-150 тисяч осіб. Наступ вважається, таким, що не вдався, якщо втрати під час нього складають близько 30%, тоді завдання може бути невиконаним, воно під загрозою зриву. А якщо втрати противника складають понад 50% від кількості військ, які наступають, то наступ вважається провальним. Він захлинувся. Зазвичай за таких втрат противник відмовляється від подальшого наступу та йде на перегрупування і збільшення кількості військ, які беруть участь у цьому наступі", - каже Жданов.

Він додав: "Якщо у нас було під час наступу 175 тисяч, то, умовно кажучи, 50% - це повний провал".

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що активна фаза війни проти Росії не закінчиться 2022 року і продовжиться 2023 року. Однак тривалість війни вже вимірюється місяцями.

Читайте також:

Росія може знову атакувати Київ: Залужний попередив про задум Путіна

Через контрнаступ ЗСУ армія Путіна зіткнулася із дилемою: британська розвідка дізналася якою

Військового обліку жінок поки не буде: Міноборони відклало відповідне рішення ще на рік