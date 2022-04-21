За яким принципом діє пропаганда і чому в неї так легко вірять росіяни

За яким принципом діє пропаганда і чому в неї так легко вірять росіяни

Після багаторічної пропаганди росіяни не вірять не лише розповідям родичів з України, а навіть власним очам, бо люди, які роками споживали інформацію з пропагандистського телевізора, не здатні вірити фактам, що протирічать їх картині світу.

Лікування мозку від цієї «отрути» – це питання навіть не місяців, але років, значиться в ТСН.

В осени 1938 року в ефірі однієї з американських радіостанцій ведучий говорить з авторитетним астрономом про масові спалахи, які були помічені в космосі в районі Марса. Через декілька хвилин музика в ефірі переривається терміновим повідомленням - на території США, в містечку Гровер Міллз, приземлився космічний корабель інопланетян, і вони починають тепловими променями вбивати людей і знищувати все навкруги. Ця радіотрансляція спричинила в США велетенську хвилю паніки – декілька мільйонів американців почали масово тікати з оточуючих міст. Пізніше виявилося, що програма – це лише радіоспектакль по роману «Війна світів» Герберта Уелса.

Про цей інцидент чули майже всі, але мало хто знає продовження. Через кілька годин після закінчення радіоспектакля плівку із його записом терміновим літаком доправляють в Берлін, в руки головного пропагандиста фашистської Німеччини Йозефа Гебельса. Менше ніж за рік за подібним сценарієм з програванням по радіо фіктивної, але дуже реалістичної новини про напад з боку Польщі, Німеччина починає Другу світову війну.

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А в 1943 рік під час Сталінградської битви по всій лінії розмежування з боку радянських військ встановлено велетенські радіодинаміки, з яких лунає перестук метронома, а далі звуки перериваються повідомленням німецькою – кожні 7 секунд гине один солдат Третього рейху. Один радянський солдат, як пізніше з’ясувалося, в той час гинув чи не щосекунди, але прийом з радіо був настільки успішним, що в полон під Сталінградом здалися 90 тисяч німців.

Це – один з прикладів бойової спецпропаганди. Таємні системи психологічного впливу на супротивника активно розроблялися під час Другої світової і після її завершення, в період холодної війни. І всі ці надбання через телевізор пропагандисти сучасної Росії протягом 20 років використовують не проти уявних ворогів, а для промивки мозку власного населення.

Методи бойової спецпропаганди в 2015 розкрив російський медіаменеджер і психолог Володимир Яковлєв, який ще в університеті вивчав бойову пропаганду.

Пропаганда діє поступово – з часом свідомість все менше пручається химерній брехні та все швидше сприймає постулати пропагандиста. Яковлєв називає головні методики чорної спецпропаганди: «метод гнилого оселедця», "метод великої брехні", «принцип 40 на 60» і «метод абсолютної очевидності». Ось, наприклад, гнилий оселедець – це коли для ворога підбирається і озвучується абсолютно токсичне обвинувачення. І в підконтрольних ЗМІ починають обговорювати, причетний чи ні конкретний персонаж, скажімо, до педофілії, чи актів канібалізму. Дискусії тривають доти, доки персона не почне асоціюватися з цим жахливим і абсурдним звинуваченням.

«Метод великої брехні схожий на «гнилий оселедець», але працює інакше. Його суть у тому, щоб запропонувати аудиторії настільки глобальну та безсоромну брехню, що практично неможливо повірити, що можна збрехати про таке», - розповідає Яковлєв.

Для подолання фільтрів критичного мислення, ця велика брехня загортається в загальновідому правду в пропорції 60 на 40 – таку суміш мозок сприймає майже без сумнівів.

Блог ТСН: як жителів Росії годують пропагандою

Саме за таким принципом на російському телебаченні народжувались «розп’яті хлопчика» і про "обіцянки по 2 раби і сотки" для кожного українця.

Всі ці бойові технології сьогодні впливають на росіян набагато сильніше, ніж на інших. Бо в кінці 90-х років в свідомості простого народу почали культивувати зовсім не конструктивні ідеї економічного зростання, нових можливостей і розвитку себе та держави. Ні, російську ментальність планомірно засівали образою на інші народи, що зруйнували СРСР.

Сьогодні ображений «великий народ победитель» схожий на наркомана, в якого починається страшна ломка без чергової дози наркотику пропаганди.

Голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення розповіла про боротьбу з російською пропагандою

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