За який термін Трамп може врегулювати війну в Україні: думка президента Фінляндії

Глава США Дональд Трамп може врегулювати війну в Україні. На думку очільника Фінляндії Олександра Стубба, американський лідер здатен зробити це впродовж пів року.

Таку заяву президент Фінляндії зробив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише журналіст Андрій Цаплієнко.

"Я думаю, що терміни такі, що 24 години (обіцянка Трампа до виборів — ред.) перетворилися на проміжок десь між трьома і шістьма місяцями. Це, ймовірно, вікно можливостей, з яким ми маємо справу", — зауважив він.

Стубб додав, що рішення щодо України не має стати "Афганістаном 2.0", коли посередників "угоди" згодом звинуватять, що вони "продали Україну".

Раніше новий президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику щодо України генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну за сто днів. Втім, журналісти вважають, що роль Келлога в ролі спеціального посланця - це скоріше "початковий гамбіт" у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам.

Читайте також: