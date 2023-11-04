За якої умови мобілізацію в Україні буде посилено: пояснення військового експерта

Посилення мобілізації в Україні матиме сенс, коли постачатиметься західна зброя.

Таку думку в ексклюзивному коментарі ТСН.ua висловив військовий експерт Олександр Мусієнко, звернувши увагу, що питання мобілізації в статті Залужного стоїть п’ятим пунктом, після попередніх чотирьох, а саме про надання озброєння Україні. Лише після цього головнокомандувач пише про мобілізацію з метою навчання резервів, ротацій підрозділів, які беруть участь у бойових діях та підсилення українських військових.

"Тому що посилення мобілізації та розширення категорій має сенс, коли буде постачатися зброя, і коли наші партнери будуть допомагати нам готувати ці резерви на полігонах країн НАТО. Тоді це може бути. Це буде вирішуватися найближчим часом, коли буде видно, у яких обсягах нам затвердять допомогу на наступний рік. Чи буде вона включати всі потреби, про які говорив головнокомандувач. Від цього буде розраховуватися хід і сценарій бойових дій. Відповідно і кількість людей, яких потрібно буде ще мобілізувати”, — розповів Олександр Мусієнко.

Залужний сказав, що наразі йому вистачає солдатів, підкреслив він. Йдеться про майбутню осінньо-літню кампанію. Цих людей потрібно готувати взимку, навчати на території країн НАТО.

"Але для того, щоб цього досягти має бути ясність з точки зору забезпечення нас зброєю та необхідними засобами для продовження бойових дій. Від цього в подальшому буде залежати питання мобілізації. Мова йде комплексно, не тільки про розширення громадян, які підлягають призову, а ще наведення ладу, усунення корупційних ризиків і так далі", — додав Олександр Мусієнко.

Нагадаємо:

На тлі повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан, які вже всьоме було продовжено Верховною Радою строком на 90 днів – від18 серпня до 15 листопада 2023 року.

Загалом, військове керівництво країни зазначає, що в першу чергу для доукомлектації армії потрібні люди з бойовим досвідом – штурмовики, артилеристи тощо. Другорядно - фахівці з різних сфер: водії, IT-спеціалісти, зв'язківці. Адже, мобілізаційні процеси здійснюються не лише для бойових дій на фронті, а також для виконання різноманітних завдань. Один з можливих напрямків служби у таких випадках - це робота у штабі. Це означає, що в армії є потреба в професіоналах різних спеціальностей.

Так, осінній мобілізації можуть підлягати такі групи військовозобов'язаних:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвід військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Граничний вік для мобілізації залишився незмінним та не застосовується до чоловіків, які досягли 60-річного віку.

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