За якої умови в Україні можуть посилити мобілізацію — думка експерта

Лише за допомогою кількості особового складу ЗСУ не зможуть перемогти російську армію.

Рішення про посилення мобілізації в Україні, про яке говорив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, може бути ухвалене за умови відповідної військової допомоги від міжнародних партнерів.

Таку думку висловив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна.

"Якщо під мобілізацію надходитиме відповідна допомога, то посилення можливе. Якщо ні, то навряд чи”, - сказав він.

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Експерт наголосив, що лише за допомогою кількості особового складу ЗСУ не зможуть перемогти російську армію, оскільки людський ресурс в РФ значно більший і відповідно держава-агресорка має можливість мобілізувати набагато більше людей.

Мусієнко зазначив, що майбутні успіхи Сил оборони безпосередньо залежать від підтримки союзників. Без неї війна Росії проти України остаточно перейде в позиційну.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний назвав проблеми з мобілізацією в Україні, зокрема згадавши про прогалини в законах, які дозволяють уникати призову на службу.

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