За задумом РФ Україна мала згаснути ще після першої масованої атаки - керівник ДТЕК

За задумом РФ Україна мала згаснути ще після першої масованої атаки. Однак, завдяки роботі українських військових та енергетиків, Росія не змогла повністю відключити енергосистему України.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"За задумом російських терористів Україна повинна була згаснути ще після першої масованої атаки. Але вони не змогли це зробити ні 10 жовтня, ні 18, ні 15 листопада, коли вони випустили рекордну кількість ракет. Це заслуга військових, перш за все, і наших енергетиків та рятувальників", - сказав він.

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Наразі ситуація складна, але контрольована, тож Росія не змогла досягти своєї мети, зазначив керівник ДТЕК.

Сахарук додав, що для проходження зими необхідно забезпечити ефективну роботу протиповітряної оборони та забезпечити захист обладнання від уламків снарядів та вибухових хвиль.

"Беручи до уваги, яку кількість ресурсу витратила Росія для того, щоб настав так званий блекаут, вона просто неспіврозмірна з тією стійкістю, яку зараз показує українська енергетична система", - підкреслив Сахарук.

Нагадаємо, внаслідок російських ракетних ударів енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань і саме для цього необхідні стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії.

Зауважимо, період відключення електроенергії в Україні може зрости вдвічі – до шести-восьми годин за раз через ворожі атаки.

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