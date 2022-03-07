За житло - санаторії, готелі, церкви та школи, а з харчуванням допомагають волонтери: як на Волині приймають переселенців

За житло - санаторії, готелі, церкви та школи, а з харчуванням допомагають волонтери: як на Волині приймають переселенців

Багато людей зараз навіть переобладнують свої офіси.

Щодня біженці зі зруйнованих міст їдуть на захід країни, зокрема і на Волинь. Більшість з них тут транзитом – далі прямують до кордону, але чимало і залишається.

Про це йдеться в ТСН.

В області за житло для людей, які тікають від бомбардувань, санаторії, готелі, церкви та школи.

В класах є кімнати, де можна розміститися, на ніч переночувати або на довший термін.

Аби поселити всіх охочих – на Волині цілодобово працює координаційний центр. Там кажуть, розмітити можуть більше семи тисяч людей. Хоча щодня інформація змінюється.

Як на Волині приймають біженців із інших регіонів

"Багато людей зараз навіть переобладнують свої офіси, ставлять ліжка, де є душові кабіни, де є умови для можливого подальшого проживання", - зазначає в.о. директора Департаменту соцзахисту Волинської обласної військової адміністрації Оксана Гобот.

З харчуванням, засобами гігієни та одягом допомагають волонтери. І якби тяжко не було – ці люди впевнені – вони неодмінно повернуться додому.

Тим часом, Польща ухвалила закон про допомогу українським громадянам, які тікають від вторгнення Росії. Згідно з документом, українці зможуть легально жити і працювати в країні протягом 18 місяців, також передбачена можливість продовження цього терміну.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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