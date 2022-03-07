За житло - санаторії, готелі, церкви та школи, а з харчуванням допомагають волонтери: як на Волині приймають переселенців

Багато людей зараз навіть переобладнують свої офіси.
Щодня біженці зі зруйнованих міст їдуть на захід країни, зокрема і на Волинь. Більшість з них тут транзитом – далі прямують до кордону, але чимало і залишається.
Про це йдеться в ТСН.
В області за житло для людей, які тікають від бомбардувань, санаторії, готелі, церкви та школи.
В класах є кімнати, де можна розміститися, на ніч переночувати або на довший термін.
Аби поселити всіх охочих – на Волині цілодобово працює координаційний центр. Там кажуть, розмітити можуть більше семи тисяч людей. Хоча щодня інформація змінюється.
"Багато людей зараз навіть переобладнують свої офіси, ставлять ліжка, де є душові кабіни, де є умови для можливого подальшого проживання", - зазначає в.о. директора Департаменту соцзахисту Волинської обласної військової адміністрації Оксана Гобот.
З харчуванням, засобами гігієни та одягом допомагають волонтери. І якби тяжко не було – ці люди впевнені – вони неодмінно повернуться додому.
Тим часом, Польща ухвалила закон про допомогу українським громадянам, які тікають від вторгнення Росії. Згідно з документом, українці зможуть легально жити і працювати в країні протягом 18 місяців, також передбачена можливість продовження цього терміну.
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