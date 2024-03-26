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За зиму ООН зафіксувала страту окупантами 32 полонених, інших катували та ґвалтували

За зиму ООН зафіксувала страту окупантами 32 полонених, інших катували та ґвалтували

Росія продовжує катувати та страчувати українських військовополонених / Фото: Володимир Зеленський

Також експерти з ООН провели інтервʼю з 60 українськими військовими, нещодавно звільненими з полону, і встановили, що більшість з них зазнала сексуального насильства.

Місія ООН зафіксувала страту щонайменше 32 полонених українських військових за цю зиму – від 1 грудня 2023 до 29 лютого 2024 року.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, оприлюдненому у вівторок, 26 березня.

32 страти українських військовополонених

"Задокументувано достовірні повідомлення про страту щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках у період із грудня 2023 року по лютий 2024 року, що значно більше, ніж за будь-який із попередніх періодів", – ідеться у звіті.

Умови в російському полоні серйозно вплинули на фізичний та психічний стан багатьох військовополонених із ризиком тривалих побічних ефектів, зазначили в ООН.

Окупанти ґвалтують і катують українських полонених

Також експерти провели інтервʼю з 60 українськими військовими, нещодавно звільненими з полону, і встановили, що більшість з них зазнала сексуального насильства.

"39 із 60 військовополонених розповіли, що піддавалися сексуальному насильству, включаючи спроби зґвалтування, погрози зґвалтування та кастрації, побиття або використання електричного удару по статевих органах і повторне примусове оголення, в тому числі під час допитів", – йдеться в повідомленні.

За словами експолонених, російські військові та наглядачі у в'язницях катували їх, у тому числі застосовували побиття, електричний струм, змушують довго перебувати в незручному положенні, погрози розстрілом або його імітація.

Військовополонених щодня змушували стояти на місці в камері цілу добу, змушувли їх ходити оголеними та босоніж на вулиці в зимовий період, вивчати та співати російські пропагандистські пісні та гімн РФ.

Також українські військові розповіли про відсутність задовільного харчування та медичної допомоги у полоні.

На що скаржаться окупанти в українському полоні

ООН також наводить дані про інтерв'ю з 44 російськими військовополоненими. Окупанти визнали, що до них не застосовували тортури в офіційних місцях утримання. Проте цинічно поскаржилися на нібито "тортури та жорстоке поводження в місцях їхнього тимчасового перебування після евакуації з поля бою".

Нагадаємо, 20 лютого ресурс DeepState повідомив, що окупанти ростріляли трьох українських полонених біля Роботиного. Згодом Офіс генпрокурора підтвердив злочин росіян біля Роботиного.

25 лютого у Deep State повідомили, що росіяни знову розстріляли українських військових, що здавалися у полон. Йшлося про дев'ятьох страчених бійців на Бахмутському напрямку. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив цей випадок і уточнив, що точна кількість страчених росіянами українців на тому відео не відома, ймовірно їх було щонайменше сім. 

Ще раніше повідомлялося, що під час відходу з Авдіївки на позиції "Зеніт" залишились п’ятеро поранених та ще один боєць. Захисників розстріляли російські окупанти, захопивши позицію.

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