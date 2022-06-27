За знищені села і життя українців на Миколаївщині мстяться артилеристи і допомагають піхоті виганяти ворога

За знищені села і життя українців на Миколаївщині мстяться артилеристи і допомагають піхоті виганяти ворога

Щодня артилеристи не дають спокою окупантам, палять техніку і склади з боєприпасами.

Ще зовсім юні і вже досвідчені стають разом за гармати, ризикуючи власними життями, закриваючи спини піхоті, яка таки рухається вперед, йдеться в ТСН.

Село є але людей не має - пусті вулиці і розбиті будинки. Вітер гойдає занавіски у помешканнях, люди тікають від війни в інші села і там вона їх знову наздоганяє. За кожне понівечене село наші гармаші мстяться.

На снарядах хлопці рідко пишуть, але кожний 152-ій летить в ціль, траєкторія кожного набою вивірена до метру. Тут не має права на помилки, бо за цим стоять життя і артилеристів і піхотинців.

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Окупанти хоч і мають перевагу в кількості але не в якості. Наші гармаші, як привиди, з’являються на тих напрямках, де їх не чекають розбивають рашистів і зникають.«Йде війна артилерії в нас робота, щоб прикрити піхоту, щоб поменше у нас постраждало і побільше, щоб там гинуло», - кажуть військові.

Лічені хвилини на все, тут не має часу покурити, чи залізти у телефон. У повітрі можуть з’явитися безпілотники ворога, тому стріляти треба швидко і влучно. «Приходи, коли прилітають - це найгірше, тому основне - швиденько піти, відпрацювати по цілі і швидко піти», - пояснюють бійці.

23-річний Богдан саме той, хто вивозить гармашів. Хоч і молодий проте вже навчений самою війною. «Від мене залежить навіть більше, 60 відсотків, я відповідаю за весь особовий склад, треба постійно дивитись за автівкою, щоб нічого не зламалось, постійно треба бути на сторожі», - кажу Богдан.

Останні набої летять через посадки, де ще намагаються втриматись окупанти. Розрахунки збирають гармати і швидко залишають місце. Сьогодні вони вибороли для України ще один день Незалежності вибороли своєю кров’ю і потом.

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