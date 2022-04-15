За знищення "Москви" Росія завдала удару по заводу, де виготовляються ракети "Нептун" - Укроборонпром

Удар росія завдала близько опівночі 15 квітня.
У ніч проти 15 квітня Росія завдала удару по одному з ракетних підприємств державного оборонного-промислового комплексу – ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар" у відповідь за потоплений крейсер "Москва".
Про це повідомляє Державний концерн "Укроборонпром".
"Це сталося після того, як українські ракети потопили флагман Чорноморського флоту РФ вартістю до 1 млрд доларів. Йдеться про дві ракети РК-360МЦ "Нептун" виробництва цілої низки державних та приватних підприємств, які знищили крейсер "Москва" країни-агресора", - зазначають на підприємстві.
Нагадаємо, на російському крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас.
Ввечері 14 квітня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі. За даними російського опозиціонера, колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова, зі 510 членів екіпажу вдалося врятуватися лише 58.
Згодом у Міністерство оборони США підтвердили, що крейсер "Москва" потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.
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