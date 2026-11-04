За звичайне фото чи репост можна сісти на 12 років: Міноборони попередило українців

Соціальні мережі (ілюстративне фото) / © pexels.com

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В Україні під час воєнного стану заборонено поширювати чутливу інформацію про розташування військових, переміщення техніки та роботу протиповітряної оборони. Навіть звичайна фотографія чи відео в соцмережах можуть допомогти ворогу встановити місце перебування українських захисників. За порушення передбачено до 12 років ув'язнення.

Про це повідомило Міністерство оборони України, роз'яснивши, яку інформацію не можна публікувати та яка відповідальність загрожує порушникам.

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У відомстві наголошують, що під час війни навіть необережний допис із геолокацією може створити загрозу для військовослужбовців і цивільних.

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Що заборонено публікувати у соцмережах

Відповідно до законодавства та наказу Головнокомандувача ЗСУ №73, обмеження стосуються інформації, яка може розкрити ворогу розташування та дії Сил оборони.

Зокрема, заборонено несанкціоновано поширювати:

Місця розташування військових частин і підрозділів — адреси, координати, геолокації та орієнтири.

Дані про переміщення військових — маршрути, напрямки руху, час прибуття чи виїзду, місця збору.

Фото та відео військових об'єктів — штабів, казарм, блокпостів, укріплень та інших оборонних споруд.

Інформацію про військову техніку й озброєння — їхню кількість, розташування, переміщення, зокрема систем ППО та артилерії.

Наслідки ударів по військових об'єктах — місця влучань, пошкодження техніки та результати роботи протиповітряної оборони.

Деталі, які дозволяють визначити місце перебування військових — дорожні знаки, назви вулиць, характерні будівлі, панорами місцевості та геомітки.

У Міноборони пояснюють, що навіть без зазначення адреси противник може встановити місце розташування військового об'єкта, зіставивши деталі на фото чи відео.

Особливо небезпечні публікації в режимі реального часу, оскільки вони можуть допомогти ворогу скоригувати удари.

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Яке покарання загрожує за поширення інформації

За несанкціоноване розголошення відомостей передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 114-2 Кримінального кодексу України.

Залежно від характеру порушення покарання може становити:

Від 3 до 5 років ув'язнення — за незаконне поширення інформації про направлення або переміщення зброї та боєприпасів в Україну чи її територією.

Від 5 до 8 років — за розголошення даних про рух або розташування українських військових формувань, якщо їх можна ідентифікувати на місцевості.

Від 8 до 12 років — якщо відповідні дії вчинено за попередньою змовою, з корисливих мотивів, для передачі інформації агресору або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, за відсутності ознак державної зради чи шпигунства.

У міністерстві підкреслюють: для настання кримінальної відповідальності не обов'язково доводити, що оприлюднені відомості фактично потрапили до ворога. Водночас мають бути встановлені передбачені законом ознаки кримінального правопорушення.

Чи можна пересилати інформацію з Telegram та інших соцмереж

Заборона поширюється не лише на публічні дописи у Facebook, Instagram, TikTok чи Telegram, а й на повідомлення у групових і приватних чатах, месенджерах та інших каналах комунікації.

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Те, що певну інформацію вже опублікували в інтернеті, не означає, що її можна безпечно та законно поширювати повторно.

Тому в Міноборони радять не копіювати й не пересилати неперевірені матеріали про військові об'єкти, навіть якщо вони вже набули розголосу.

Орієнтуватися необхідно на офіційні повідомлення Генерального штабу ЗСУ, Міністерства оборони, СБУ та інших уповноважених державних органів.

У відомстві наголошують, що дотримання інформаційної безпеки є важливою складовою захисту українських військових і цивільного населення.

Воєнний стан в Україні — коли було запроваджено і подовжено

Нагадаємо, через повномасштабне російське вторгнення воєнний стан в Україні було запроваджено 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб. Після цього Зеленський неодноразово подовжував дію воєнного стану т мобілізації на 90 днів. Зокрема це сталося у липні 2026 року — тоді дію воєнного стану та мобілізації було подовжено до 31 жовтня 2026 року.

На пленарному засідання 26 жовтня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні. Відповідний законопроєкт раніше вніс президент Володимир Зеленський. Отже, воєнний стан триватиме від 05:30 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року.

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