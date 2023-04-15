Заарештований у Росії журналіст The Wall Street Journal написав листа до родини

Заарештований у Росії у справі про шпигунство журналіст московського бюро газети The Wall Street Journal Еван Гершкович надіслав своїй родині перший лист із слідчого ізолятора «Лефортово».

Лист журналіста до батьків опублікував The Wall Street Journal.

Він датований 5 квітня і написаний російською мовою.

Як пояснила газета, батьки Гершковича — радянські емігранти та спілкуються із сином російською.

«Я хочу сказати, що не втрачаю надії. Я читаю. Я тренуюсь. І я намагаюся писати. Можливо, зрештою напишу щось хороше», — йдеться у записці.

Журналіст пожартував, що його мати «добре підготувала його до в'язниці». За його словами, вранці у СІЗО дають вівсяну чи пшеничну каші, що нагадує йому про дитинство.

Гершкович також розповів, що нещодавно отримав посилку від друзів з речами та туалетним приладдям, а адвокати передали йому слова підтримки від сім'ї.

«Я вас дуже-дуже люблю і міцно обіймаю. Отримав ваші слова підтримки адвокатів вчора. Спасибі вам велике. До скорої зустрічі. Пишіть. Ваня», - додав він.

Раніше стало відомо, що арешт американського журналіста The Wall Street Journal особисто санкціонував російський президент-диктатор Володимир Путін. Репортер став першим представником ЗМІ із США, якого заарештували в Росії протягом останніх 40 років.

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