Заарештовано активи Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії - СБУ

Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ.
Заарештовано додаткові активи народного депутата Віктора Медведчука, який підозрюється у державній зраді, та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з Російської Федерації.
Про це повідомила Служба безпеки України у Telegram.
У повідомленні сказано, що за рішенням суду накладено арешт, зокрема на:
- корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн,
- банківські рахунки на 1,3 млн грн,
- дві земельні ділянки площами 3 і 5 га,
- приміщення двох готельних комплексів площами 4,5 та 2,4 тис. кв. метрів.
За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин РФ, Медведчук і його дружина Марченко.
"Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності. Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готелів в Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Марченко.
"У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів", - зазначили в СБУ.
Досудове розслідування триває і здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;
- ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
У Львові готуються судити Медведчука в закритому режимі. Личаківський районний суд Львова 23 червня провів попереднє засідання у його справі.
Раніше Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, почав давати свідчення та заявив про причетність п'ятого президента України Петра Порошенка до закупівлі вугілля в ОРДЛО та виведення нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" з держвласності.
Загалом колишньому нардепу загрожує позбавлення волі терміном до 15 років з конфіскацією майна.
Читайте також: