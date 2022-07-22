Заарештовано активи Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії - СБУ

Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ.

Заарештовано додаткові активи народного депутата Віктора Медведчука, який підозрюється у державній зраді, та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з Російської Федерації.

Про це повідомила Служба безпеки України у Telegram.

У повідомленні сказано, що за рішенням суду накладено арешт, зокрема на:

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корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн,

банківські рахунки на 1,3 млн грн,

дві земельні ділянки площами 3 і 5 га,

приміщення двох готельних комплексів площами 4,5 та 2,4 тис. кв. метрів.

За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин РФ, Медведчук і його дружина Марченко.

"Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності. Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готелів в Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Марченко.

"У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів", - зазначили в СБУ.

Досудове розслідування триває і здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

У Львові готуються судити Медведчука в закритому режимі. Личаківський районний суд Львова 23 червня провів попереднє засідання у його справі.

Раніше Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, почав давати свідчення та заявив про причетність п'ятого президента України Петра Порошенка до закупівлі вугілля в ОРДЛО та виведення нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" з держвласності.

Загалом колишньому нардепу загрожує позбавлення волі терміном до 15 років з конфіскацією майна.

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