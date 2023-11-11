Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Заберіть все, ну його...": росіянин проситься додому і відмовляється брати участь у штурмі (перехоплення)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
752
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Заберіть все, ну його...": росіянин проситься додому і відмовляється брати участь у штурмі (перехоплення)

Перехоплення ГУР / Фото: ГУР Міноборони

Солдат жаліється, що не може дістатися навіть найближчої лісосмуги.

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів, в якій загарбник скаржиться на успішні дії Сил оборони України та відмовляється брати участь у наступі.

Аудіозапис розмови опублікувала пресслужба ГУР.

За його словами, російські солдати не можуть дістатися навіть найближчої лісосмуги під обстрілами ЗСУ.

"До наступної посадки поки дійшли, 200-х купа...", - жаліється окупант.

За його словами, він згоден віддати гроші, аби поїхати додому.

"Та які на**й, я бабки, кажу, заберіть все, ну його на**й", - додав він.

Нагадаємо, інше перехоплення ГУР свідчить, що російська армія все ж залишається на рівні СРСР, тоді як в ЗСУ "усе крутіше". Принаймні так вважає російський солдат, розмову якого прослухали українські розвідники.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
752
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація