"Заберіть все, ну його...": росіянин проситься додому і відмовляється брати участь у штурмі (перехоплення)

Солдат жаліється, що не може дістатися навіть найближчої лісосмуги.
Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів, в якій загарбник скаржиться на успішні дії Сил оборони України та відмовляється брати участь у наступі.
Аудіозапис розмови опублікувала пресслужба ГУР.
За його словами, російські солдати не можуть дістатися навіть найближчої лісосмуги під обстрілами ЗСУ.
"До наступної посадки поки дійшли, 200-х купа...", - жаліється окупант.
За його словами, він згоден віддати гроші, аби поїхати додому.
"Та які на**й, я бабки, кажу, заберіть все, ну його на**й", - додав він.
Нагадаємо, інше перехоплення ГУР свідчить, що російська армія все ж залишається на рівні СРСР, тоді як в ЗСУ "усе крутіше". Принаймні так вважає російський солдат, розмову якого прослухали українські розвідники.
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